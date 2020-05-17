شكرا لقرائتكم خبر عن "الاختيار" الحلقة 23.. استشهاد الشيخ حسان كبير سيناء المتعاون مع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة، والذى يعرض على شاشة on، أحداثاً مثيرة حيث خطفت الجماعات الإرهابية الشيخ حسان أحد كبار قبائل سيناء، وذلك بعدما تعاون مع الجيش المصرى، وأدلى بمعلومات عن الإرهابى الذى زرع العبوة الناسفة للعقيد الشهيد رامى حسنين، وخطفه منسى فى الحلقة السابقة، حيث صور الإرهابيون مقطع فيديو إعدام الشيخ حسان للقصاص منه بسبب تعاونه مع الجيش المصرى.

وفى السياق ذاته، ذهب الشيخ سالم - دياب، إلى المقدم أحمد منسى - أمير كرارة، وأكد له أنه سيتعاون معه ومع الجيش فى رد اعتبار الشيخ حسان، لاسيما أن جميع أهل سيناء كانوا يعتبرونه والدهم، وبدأ فى سرد المعلومات لمنسى، ليتحرك منسى على الفور فى دوريات استطلاع من جهه، والشيخ سالم كبير قبائل شباب سيناء من جه أخرى.

وطلب أبو دعاء، مجدى فكرى، قائد جماعة البغدادى فى سيناء، من المصور الخاص بهم، أن هناك أوامر جديدة، وهى القصاص بالسيف، ولذلك يجب الاستعداد بشكل مختلف فى مجال التصوير، حتى نبث روح الرعب فى كل من يخالف دين الله، كما أعلن أبو دعاء أن هناك مجاهدا يعمل طبيباً سيأتى قريباً لانتزاع الأعضاء من الموتى لبيعها وتحصيل أموالها.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.







