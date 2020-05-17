شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنس الحلقة 23.. دياب يحاول قتل محمد رمضان مقابل 5 ملايين من "فتحى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، ظهور مفاجئ لضيف شرف الحلقة الفنان محمد دياب الذى يجسد دور "كتكت"، بعد أن اتفق معه "فتحى" أحمد زاهر، و "ياسر" محمد علاء بقتل "رضوان البرنس" محمد رمضان، مقابل 5 ملايين جنيه.

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واستكمل المشهد بلقاء "كتكت" مع "ياسر" و"رأفت" بعد أن أظهر المشهد بوجود اتفاق مسبق بينهما بتقسيم المبلغ الذى سيحصل عليه من "فتحى"، ولكن "كتكت" قرر أن يخلف هذا الاتفاق ويحصل على كل الأموال ويترك لهم نصف مليون جنيه.





واختتمت الحلقة بمشهد عودة "رضوان البرنس" محمد رمضان إلى منزله، وأثناء فتحه لباب الثلاجة قام "كتكت" محمد دياب، بخنقه من الخلف، لتننهى الحلقة في إطار تشويقى للمشاهدين لما سيحدث في الحلقة المقبلة.





تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.







مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.