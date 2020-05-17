صور| مروة ناجي تحتفل بعيد ميلادها مع ابنيها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:
نشرت المطربة مروة ناجي صورا من احتفالها بعيد ميلادها مع ابنيها، عبر حسابها على إنستجرام.
وعلقت: "شكرا لكل الأصدقاء على أمنياتهم، في التعليقات والرسائل، بسبب عيد ميلادي، إنتم حقا صنعتوا يومي، حبيت التورتة جدا".
يذكر أن مروة من مواليد 16 مايو.
وشوقت مروة ناجي قبل أيام قليلة جمهورها لأغني "أنا مكسورة"، من كلمات سيد عزمي، وألحان وليد سامي، وتوزيع عمرو الحضري.
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