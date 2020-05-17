صور| مروة ناجي تحتفل بعيد ميلادها مع ابنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ضياء مصطفى:

نشرت المطربة مروة ناجي صورا من احتفالها بعيد ميلادها مع ابنيها، عبر حسابها على إنستجرام.

وعلقت: "شكرا لكل الأصدقاء على أمنياتهم، في التعليقات والرسائل، بسبب عيد ميلادي، إنتم حقا صنعتوا يومي، حبيت التورتة جدا".

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يذكر أن مروة من مواليد 16 مايو.

وشوقت مروة ناجي قبل أيام قليلة جمهورها لأغني "أنا مكسورة"، من كلمات سيد عزمي، وألحان وليد سامي، وتوزيع عمرو الحضري.