محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يهنئ بها الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده. وكتب: " إلى العظيم عادل إمام.. كل سنة وأنت طيب يا زعيم". الفنان الكبير من مواليد 17 مايو 1940، ويحتفل هذا العام بعيد ميلاده الثمانين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصفه بالعظيم.. تعرف على رسالة نجيب ساويرس للزعيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.