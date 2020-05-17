رسالة مؤثرة من رامي إمام للزعيم في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر المخرج رامي إمام عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو يجمع الزعيم عادل إمام بأسرته.
وكتب رامي: " ١٧ مايو ١٩٤٠، تاريخ ميلاد أبويا عادل إمام، أبو رامي وسارة ومحمد، وجد عادل وعز الدين وأمينة وهالة وكاميليا ورقية وخديجة ( بالترتيب العمري).
وأضاف: "النهاردة يتم ٨٠ سنة، منهم ٦٠ سنة كفاح وتعب وعناد وإصرار، طول عمرنا فخورين بيك، وحنفضل طول عمرنا شايلين مسئولية اسمك، ربنا يحفظك يا أبويا و يديلك الصحة و طولة العمر وتشوف أحفاد احفادك".
الفنان الكبير من مواليد 17 مايو 1940، ويحتفل هذا العام بعيد ميلاده الثمانين.
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