في عيد ميلاده.. حفيدة الزعيم توجه له هذه الرسالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت هالة مُقبل حفيدة الزعيم عادل إمام من ابنته سارة، صورا لها مع جدها الزعيم عادل إمام لتهنئه بعيد ميلاده.

وكتبت هالة: "إلى أفضل جد بالعالم، الرجل الذي لم يفشل في رسم ابتسامة على وجه كل إنسان، أتمنى أن أكون مثلك في يوم من الأيام أنت قدوتي، شكرا لأنك دائما تلهمني وتشجعني في كل خطوة، أنت الملك في عائلتي، أنا بحبك جدا يا بطلي".

وهالة مقبل هي ابنة سارة ابنة الفنان عادل إمام الوحيدة.

الفنان الكبير من مواليد 17 مايو 1940، ويحتفل هذا العام بعيد ميلاده الثمانين.