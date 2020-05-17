تعرف على رسائل نجوم الفن للزعيم في عيد ميلاده الـ 80

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الثمانين، ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز رسائل نجوم الفن:
أحمد فهمي
نشر الفنان والمطرب أحمد فهمي، رسالة كتب بها: "كل سنة والزعيم الاسطورة العظيم الأستاذ عادل إمام بصحة وخير وسعادة و نجاح وتفوق، ربنا يحفظك لينا".
كريم فهمي
ونشر كريم فهمي أغنية الزعيم، وكتب: "الزعيم، برافو أيمن بهجت قمر ، محمد كيلاني ، محمود العسيلي و هاني ربيع و الأستاذ يسري الفخراني، عيد سعيد للزعيم".
محمود البزاوي
ونشر الفنان محمود البزاوي: "النهارده عيد ميلاد الأستاذ .. و زي ما دايما بقول عن الأستاذ، فيه تمثيل تراچيدي وفيه كوميدي وفيه عادل امام، كل سنة و حضرتك طيب".
شريهان
نشرت الفنانة شيريهان عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو لمشاهد تجمعها مع الفنان عادل إمام من فيلم "خلي بالك عقلك".
وكتبت: "اسمك وحده يكفي!!! سعادة وإحترام وفخر ، عادل إمام، كل ثانية في عمرك ونحن وأبناؤنا نفتخر بك وجميعاً سعداء وطيبين بفنك وخُلُقَك وأخلاَقك وتاريخك، وشكراً عادل إمام المبدع الفنان المحترم في كل شيئ و تاريخ مصري مشرف لنا، كل سنة وأنت عادل إمام في منتهى الخير والصحة والسلامة والسلام والسعادة".
حمدي الميرغني
ونشر حمدي الميرغني صورة له مع الزعيم من مسلسل فلانتينو، وكتب: "كل سنة وحضرتك طيب يا زعيم ربنا يخليك لينا ويبارك في صحتك".
أحمد صلاح حسني
ونشر الفنان أحمد صلاح حسني صورة للزعيم وكتب معلقا عليها: "كل سنة وزعيم السينما والدراما والمسرح في مصر والوطن العربي طيب".
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