تعرف على رسائل نجوم الفن للزعيم في عيد ميلاده الـ 80

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الثمانين، ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز رسائل نجوم الفن:

أحمد فهمي

نشر الفنان والمطرب أحمد فهمي، رسالة كتب بها: "كل سنة والزعيم الاسطورة العظيم الأستاذ عادل إمام بصحة وخير وسعادة و نجاح وتفوق، ربنا يحفظك لينا".

كريم فهمي

ونشر كريم فهمي أغنية الزعيم، وكتب: "الزعيم، برافو أيمن بهجت قمر ، محمد كيلاني ، محمود العسيلي و هاني ربيع و الأستاذ يسري الفخراني، عيد سعيد للزعيم".

محمود البزاوي

ونشر الفنان محمود البزاوي: "النهارده عيد ميلاد الأستاذ .. و زي ما دايما بقول عن الأستاذ، فيه تمثيل تراچيدي وفيه كوميدي وفيه عادل امام، كل سنة و حضرتك طيب".

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شريهان

نشرت الفنانة شيريهان عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو لمشاهد تجمعها مع الفنان عادل إمام من فيلم "خلي بالك عقلك".

وكتبت: "اسمك وحده يكفي!!! سعادة وإحترام وفخر ، عادل إمام، كل ثانية في عمرك ونحن وأبناؤنا نفتخر بك وجميعاً سعداء وطيبين بفنك وخُلُقَك وأخلاَقك وتاريخك، وشكراً عادل إمام المبدع الفنان المحترم في كل شيئ و تاريخ مصري مشرف لنا، كل سنة وأنت عادل إمام في منتهى الخير والصحة والسلامة والسلام والسعادة".

حمدي الميرغني

ونشر حمدي الميرغني صورة له مع الزعيم من مسلسل فلانتينو، وكتب: "كل سنة وحضرتك طيب يا زعيم ربنا يخليك لينا ويبارك في صحتك".

أحمد صلاح حسني

ونشر الفنان أحمد صلاح حسني صورة للزعيم وكتب معلقا عليها: "كل سنة وزعيم السينما والدراما والمسرح في مصر والوطن العربي طيب".