في عيد ميلاده.. تعرف على رسالة شريهان لـ"الزعيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة شريهان عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو لمشاهد تجمعها مع الفنان عادل إمام من فيلم "خلي بالك عقلك"، بمناسبة عيد ميلاده اليوم.

وكتبت: "اسمك وحده يكفي!!! سعادة واحترام وفخر ، عادل إمام، كل ثانية في عمرك ونحن وأبناؤنا نفتخر بك وجميعاً سعداء وطيبين بفنك وخُلُقَك وأخلاَقك وتاريخك".

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وأضافت: "شكراً عادل إمام المبدع الفنان المحترم في كل شيئ و تاريخ مصري مشرف لنا، كل سنة وأنت عادل إمام في منتهى الخير والصحة والسلامة والسلام والسعادة".

وشارك إمام مع شريهان في فيلم "خلي بالك من عقلك"، من إنتاج 1985 وإخراج محمد عبدالعزيز.

الفنان الكبير من مواليد 17 مايو 1940، ويحتفل هذا العام بعيد ميلاده الثمانين.