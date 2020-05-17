محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان عادل إمام عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو من فيلمه "السفارة في العمارة"، يحتفل به بعيد ميلاده.
وكتب: "مش أنا عيد ميلادي النهارده".
وتفاعل متابعو الزعيم مع الفيديو الذي نشره وهو في الطائرة في فيلم السفارة في العمارة وهو يقول لأوشين "نيرمين ماهر": " مش أنا عيد ميلادي النهارده".
وهنأ محبو الزعيم نجمهم المفضل بعيد ميلاده الثمانين متمنين له الصحة والعافية.
الفنان الكبير من مواليد 17 مايو 1940، ويحتفل هذا العام بعيد ميلاده الثمانين.
كانت هذه تفاصيل خبر بمشهد من "السفارة في العمارة".. عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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