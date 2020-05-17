بمشهد من "السفارة في العمارة".. عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان عادل إمام عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو من فيلمه "السفارة في العمارة"، يحتفل به بعيد ميلاده.

وكتب: "مش أنا عيد ميلادي النهارده".

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وتفاعل متابعو الزعيم مع الفيديو الذي نشره وهو في الطائرة في فيلم السفارة في العمارة وهو يقول لأوشين "نيرمين ماهر": " مش أنا عيد ميلادي النهارده".

وهنأ محبو الزعيم نجمهم المفضل بعيد ميلاده الثمانين متمنين له الصحة والعافية.

الفنان الكبير من مواليد 17 مايو 1940، ويحتفل هذا العام بعيد ميلاده الثمانين.