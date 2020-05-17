هذا ما قالته نانسي عجرم في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة الكبيرة نانسي عجرم عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة ترد بها على معايدات عيد ميلادها. وكتبت نانسي: "حظي كبير بمحبتكن.. كل سنة أنتو بتحلو بكلماتكن هاليوم، أنا بحبكن كتيييير.. وبشكركن من قلبي". الفنانة نانسي عجرم من مواليد 16 مايو 1983في الأشرفية بيروت بلبنان. يذكر أن نانسي احتفلت أيضا اليوم بعيد ميلاد ابنتها الكبرى "ميلا" ونشرت صورًا من عيد الميلاد.

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