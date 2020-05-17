في عيد ميلاده الـ80.. رامي إمام يعلق على أغنية عادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر المخرج رامي إمام عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو مجمع لمشاهد مختلفة من أعمال والده الزعيم عادل إمام على أغنية تحمل اسم والده، تهديه له الشركة المتحدة بمناسبة عيد ميلاده الثمانين.

وكتب رامي إمام: "شكرا جزيلا من القلب لجميع صناع هذا العمل الجمييييل جدا و المؤثر جدا جدا، شكرا جزيلا الأستاذ تامر مرسي، الاستاذ يسري الفخراني، صديقي و حبيبي أيمن بهجت قمر، المبدع الموهوب محمد كيلاني، و المتالق المتميز محمود العسيلي وجميع طاقم العمل الفني والتقني ... و شكرا جزيلا المتحدة للخدمات الفنية لهذا الاهداء الرائع... تسلم ايديكم جميعا".

الأغنية من غناء محمد كيلاني وكلمات أيمن بهجت قمر، وأعدتها الشركة المتحدة احتفالا بالعيد الثمانين للزعيم عادل إمام، حيث ولد الزعيم في 17 مايو 1940.