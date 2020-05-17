محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر المخرج رامي إمام عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو مجمع لمشاهد مختلفة من أعمال والده الزعيم عادل إمام على أغنية تحمل اسم والده، تهديه له الشركة المتحدة بمناسبة عيد ميلاده الثمانين.
وكتب رامي إمام: "شكرا جزيلا من القلب لجميع صناع هذا العمل الجمييييل جدا و المؤثر جدا جدا، شكرا جزيلا الأستاذ تامر مرسي، الاستاذ يسري الفخراني، صديقي و حبيبي أيمن بهجت قمر، المبدع الموهوب محمد كيلاني، و المتالق المتميز محمود العسيلي وجميع طاقم العمل الفني والتقني ... و شكرا جزيلا المتحدة للخدمات الفنية لهذا الاهداء الرائع... تسلم ايديكم جميعا".
الأغنية من غناء محمد كيلاني وكلمات أيمن بهجت قمر، وأعدتها الشركة المتحدة احتفالا بالعيد الثمانين للزعيم عادل إمام، حيث ولد الزعيم في 17 مايو 1940.
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاده الـ80.. رامي إمام يعلق على أغنية عادل إمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.