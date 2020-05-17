فيديو| أزمة "فلوكس" مع أمن الكمباوند تنتهي بالصلح وإفطار على الأرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

انتهت أزمة الفنان أحمد فلوكس مع أمن أحد الكمباوندات بالتصالح، بعد محاضر واتهامات متبادلة طوال اليوم.

وحرص الفنان أحمد فلوكس على الإفطار مع أفراد أمن الكمباوند، ونشر فيديو وصورا من الإفطار الذي ظهر خلاله وهو يفطر معهم على الأرض أمام بواية الكمباوند.

وتبادل فلوكس الحديث معهم أثناء الإفطار عن طيبة وجدعنة أهل أسوان وقنا، وقال فلوكس "تحياتي لأهل أسوان وقنا سوهاج، لأنهم من سوهاج وأنا من المنيا وبحبهم جدا".

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وأضاف فلوكس: "أنا من المنيا من مغاغة من عزبة أبو الليل، وأحمد حسن لاعب الكرة دا حبيبي".

كان فلوكس، تقدم ببلاغ اتهم فيه أفراد أمنش كومباوند سكني، بالاعتداء عليه، وكانت النيابة العامة بأكتوبر قررت، إخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس، وفرد أمن أحد بكومباوند سكني في الشيخ زايد، بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه لكل منهما، على خلفية الاتهامات المتبادلة بالاعتداء بالضرب والسب والقذف.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.