ميرنا وليد - بيروت - حاولت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ بطريقة طريفة، الظهور أطول لمجاراة طول الفنان المصري ​أحمد فهمي​، على الرغم من أن طولها يصل الى 173 سنتيمتراً، خلال تصوير برنامجهما "سهرانين معاكم في البيت"، الذي يعرض حالياً في رمضان، عبر قناة MBC.

ونشرت سيرين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها برفقة فهمي، وعلّقت: "رح تعرفو ليش عم نضحك انا واحمد ؟ اتطلعو منيح بالصورة بتعرفو".

يُذكر أن سيرين إنشغلت الفترة الماضي، في تصوير مسلسل "دانتيل"، قبل أن يتوقف التصوير ويخرج المسلسل من الموسم الرمضاني، بسبب إنتشار فيروس كورونا، ويشاركها في بطولته محمود نصر، وسام فارس، سارة أبي كنعان، وسلوم حداد، من تأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم، وإخراج المثنى صبح.

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كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبد النور تتغلب على فرق الطول بينها وبين أحمد فهمي بهذه الطريقة.. بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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