وفاة الشاعر المصري نبيل خلف عن 72 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - توفي الشاعر المصري ​نبيل خلف​ اليوم، عن عمر ناهز الـ72 عاماً.

خلف من مواليد عام 1947، حصل على بكالوريوس تجاره قسم محاسبة عام 1969، كتب العديد من كلمات الأغاني للعديد من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، منهم وائل جسار، الذي تعاون معه في اﻷلبوم الديني "في حضرة المحبوب"، كما كتب العديد من المسرحيات، ومنها "ثورة الشطرنج".

ونعى الملحن المصري وليد سعد، خلق، كاتباً في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "البقاء لله في الأستاذ نبيل خلف بجد من اطهر و انضف الشخصيات اللي عرفتها في حياتي ، بجد حتوحشني و الناس اللي مثلك قليلين في هذا الزمن ‬ ‫مات في العشرة الأواخر من شهر رمضان الكريم من كم الخير اللي كان بيعمله ‬الله يرحمك و يسكنك فسيح جناته".

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