خمنوا من هي هذه الطفلة التي أصبحت من أشهر نجمات التمثيل

ميرنا وليد - بيروت - هي ممثلة مصرية إشتهرت بأدوارها الكوميدية وأدائها المميز، بدأت مشورها الفني من خلال تصوير الإعلانات في سن الخامسة عشرة من عمرها، وذلك عن طريق إحدى صديقات والدتها التي تدير شركة لإنتاج الإعلانات، وبعد ذلك دخلت الى عالم السينما من خلال فيلم "جنون الحياة"، ومن ثم عالم الدراما من خلال مسلسل "إمرأة من زمن الحب" وحققت نجاحات كبيرة.

إنها الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ التي انتشرت لها صورة من مرحلة الطفولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وحصدت نسب مشاركة عالية، حيث أثنى الناشطون على جمالها منذ الطفولة.

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