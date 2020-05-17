كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر دراما رمضان 2020.. تفاصيل أحداث الحلقة 24 "جمع سالم" للنجمة زينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بثت شاشة قناة "النهار دراما" منذ قليل عرض الحلقة 24 من مسلسل جمع سالم للفنانة زينة، وشهدت الحلقة تطور كبير في الأحداث حيث تركت الفنانة ملك قورة "سارة" منزلها بعدما أحرجت والدتها صديقها فادي عندما كان في منزلها لكي يقنع والديها بالسفر معه إلى خارج مصر، واستقرت في منزل الفنانة زينة "مريم" ووالدتها بالتبني الفنانة دلال عبد العزيز "هاجر".

وعندما قامت والدة سارة بالبحث عنها في غرفتها ولو تجدها انهارت في العياط واسرعت على زوجها تسأله عن ابنتها، فأخبرها أنها قررت الجلوس عند مريم لعدة أيام حتى ترتاح نفسيًا.

وأخبر الفنان محمد علاء "شريف" الفنانة زينة "مريم" بخيانة صديقها الطبيب الفنان محمد دسوقي "سامح" وتعاونه مع الفنان سامح الصريطي "فوزي حرب" ضدها وحصوله على قسم التخدير في المستشفى، ثم اخبرها أنه تخلى عن المشروع وباع نصيبه فيه لكي يتعاون معاها ضد فوز حرب.

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كما أخبر الفنان أحمد سلطان "صابر" شقيقة بالتبني الفنان محمد شاهين "يونس" أنه استدرج الممرضة الخاصة بسيدة الفيلا وعلم منها أن نجل سيدة الفيلا وكان على تشاجر معاها دائمًا من أجل بيع الفيلا، كما أنه قام ببيع الفيلا الخاصة بها للفنان سامح الصريطي "فوزي حرب" كما أنهم يقومون بالتجارة في الأثار، والتمثال الذي قومت بسرقته من الفيلا من ضمن أخر عمليات الاثار الذي قام بها فوزي حرب.

واجهت الفنانة زينة "مريم" صديقها الفنان محمد دسوقي "سامح" بخيانته لها وتعاونه مع الفنان سامح الصريطي "فوزي حرب" ضدها في المشروع الجديد، ثم سألته كيف خانها رغم أنه الصديق المقرب لها، فأخبرها بأنه يحتاج لأموال فوزي حرب من أجل أن يعيش هو واسرته في مستوى اقتصادي عالي.

وقابل الفنان محمد شاهين "يونس" شقيق الفنانة زينة "مريم" وأخبرها بأنه حصل على معلومات بأن الفنان سامح الصريطي "فوزي حرب" يعمل بتاجرة الأثار ومن المحتمل أن يكون هو قاتل سيدة الفيلا الحقيقي، وطلب منها أن تساعدة في تاكيد هذه المعلومات حتى يستطيع ابعاد فوزي عن طريقها، وانتهت أحداث الحلقة.

