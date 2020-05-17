أحمد العوضي: ياسمين عبد العزيز طباخة.. وتشاركني في اختياراتي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكد الفنان المصري أحمد العوضي أن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز تشاركه الرأي في كل أعماله، معلقا:"طبعا بتشاركني في كل حاجة.. وبتشاركني في اختياراتي كلها.. وبنتناقش مع بعض في ردود الفعل.. وياسمين بتعرف تطبخ والنهاردة عملتلي على الفطار مكرونة بالبشاميل".

أما عن إمكانية وجود عمل فني يجمعهما سويا، قال العوضي، في تصريحات تليفزيونية :"إن شاء الله هيحصل قريب جدا".

وقال العوضي، إنه تم ترشيحه لتجسيد شخصية هشام عشماوي في مسلسل الاختيار من قبل منتج العمل تامر مرسي والمخرج بيتر ميمي، موضحا أنه تلقى ردود فعل إيجابية عديدة عن المسلسل داخل الدول العربية، قائلا "كنت سعيد بحجم المشاهدة في الوطن العربي لأن الإرهاب يعاني منه الجميع وليس مصر فقط".

وأضاف أن شخصية هشام عشماوي كانت صعبة للغاية لأنها تعاني من تخبط نفسي ولم يكن لديه معلومات كافية عنه وبعد ترشيحه للدور بدأ معرفة الكثير من تفاصيل حياته، والتعرف على التسجيلات الصوتية والتحقيقات الخاصة به، قائلا "تفاعل المواطنين مع الشخصية أسعدني.. وكره البعض لي بسبب الدور بمثابة نجاح لي".

وتابع أن الجمهور يتشوق دائما لمتابعة الأعمال الوطنية ويتفاعل معها، منوها إلى أنه تجمعه علاقة صداقة بالفنان أمير كرارة وسبق لهما العمل سويا في 3 أعمال سابقة.

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وسبق وأن ردّ أحمد العوضي، على الانتقادات التي وُجهت إليه بشأن تعابير وجهه الواحدة في تجسيده شخصية الإرهابي الشهير هشام عشماوي، في مسلسل "الاختيار"، مؤكدًا أن المسلسل يسرد فترة في حياة "عشماوي" يحمل فيها من الغل والحقد للجيش المصري ما يجعله بهذه التكشيرة الحادة طوال الوقت.

وأضاف أحمد العوضي، في تصريحات متلفزة أن الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي والكوميك الذي صنعه النشطاء جعلني أنظر للأمور بنوع من التهريج، مردفًا: "ما لا يعرفه البعض أن هشام عشماوي في فترة تحوله في الجيش وانضمامه للتكفيريين كان شخصًا كئيبًا ونحن لا نسرد الجانب الرومانسي في حياة عشماوي أو جانب تعامله مع أسرته".

وتابع أحمد العوضي، قائلًا: "أنا شخص ملامحي حادة، وعملت مسلسلات أخرى ونجحت، ولكن في (الاختيار) نتحدث عن حياة التخبط في شخصية هشام عشماوي ولا توجد مساحة لكي يكون شخص يضحك هو ده الكاراكتار بتاعه وملامح وجه قافلة وضباط زمايله كلموني إن دي شخصيته فعلًا".

ويجسد العوضي شخصية "هشام عشماوي" في مسلسل "الاختيار" وهي شخصية حقيقية من واقعنا في المجتمع لضابط سابق التحق بصفوف الإرهابيين وخطط ونفذ عددًا من الهجمات المسلحة على أهداف أمنية ضد الجيش المصري.

يُذكر أن مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة ويشاركه العمل أحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وغيرهم، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.