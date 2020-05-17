مدير أعمال حياة الفهد يحضر لمفاجآت حول الجزء الثاني لـ"أم هارون"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن يوسف الغيث المشرف العام على مسلسلات الفنانة حياة الفهد ومدير أعمالها، أنه بصدد تجهيز العديد من المفاجآت القادمة رفقة أم سوزان، محتفيًا في نفس الوقت بما وصفه بـ"النجاح الساحق" لمسلسل "أم هارون" وتصدره بشكل يومي مواقع التوصل الاجتماعي.

وعلق الغيث على مشكلة محمد العدل مخرج مسلسل "أم هارون" قائلاً بأنه لا يريد أن يزيد على حديث الفنانة حياة الفهد في هذا الموضوع، لكن هناك مثل شهير في الخليج يقول "كلن يرى الناس بعين طبعه".

وأوضح في تصريحات لصحيفة "الأنباء" الكويتية أنه في حال تحدث عن العدل فإنه سيُظهر سلبياته أكثر من ايجابياته، وبنفس ما تطرقت حياة الفهد، مشيرًا إلى أنه ترك العمل ولم يكمله، ولديه دليل بصوته في "الواتساب" ويحتفظ فيه بأن العدل اعتذر عن الرجوع من مصر ليكمل العمل لانه حسب كلامه نفسيته تعبانة.

وعدد يوسف الغيث أسباب نجاح "أم هارون"، لافتًا إلى أنه توفيق من الله في البداية ومن ثم الأركان الرئيسية للنجاح المتمثلة بالنص الدرامي وكوكبة النجوم في العمل وعلى رأسهم حياة الفهد وبعدها يأتي الإنتاج والإخراج المشترك، وكل هذه الأمور مقومات لنجاح أي مسلسل، والنجاح لا ينسب أبدا لمجهود فردي، وهذا ليس فقط في الدراما.

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وكشف عن أن مؤسسة الفهد للإنتاج سوف تستثمر نجاح "أم هارون" لتصوير جزء ثان منه لكن القصة ستكون مختلفة جدًا ومغايرة ولأول مرة تطرح في الدراما الخليجية من مكان وزمان ونجوم.

وأكد أنه سيكون هناك مفاجأة بالنسبة للنجوم ولأول مرة من مختلف العالم وليس الوطن العربي فقط، مبيننًا أن الفنانة حياة الفهد في مشاورات مع الكتاب من أول يوم رمضان ومهتمة بأدق التفاصيل.

وقال يوسف الغيث أيضًا إنه كان من المفترض أن تكون النجمة المصرية نيللي كريم قي الجزء الأول من "أم هارون" كأحد الأدوار الرئيسية، رافضًا الكشف عن طبيعة دورها، مشددًا على أن كريم أبدت سعادتها بالمشاركة ولكن ظروفها كانت صعبة لأنها كانت تصور فيلمين ومسلسل "100 وش"، متمنيًا أن تتواجد في الجزء الثاني من "أم هارون.