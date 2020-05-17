هازال كايا ترد على مهاجميها بعد نشر صورة لها وصفوها بالفاضحة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفاجأت النجمة التركية الشابة هازال كايا بقيام أحد متابعيها بنشر صورة لها ظهرت فيها بفستان مكشوف بشكل واضح عند منطقة الصدر، فتعرضت على إثرها لانتقادات واسعة لتضطر إلى الخروج والرد على تلك التعليقات.

وقالت كايا:" قرأت بعض التعليقات السخيفة أمس لكن لا يهمكم يا رفاق فأنا لا آبه لتلك النوعية من البشر".

وأضافت الفنانة: "هؤلاء يعيشون ليكرهوا الآخرين، أشفق عليهم وأتمنى أن يشفوا قريبًا من عقدهم".

وتابعت هازال: "فخورة بكل صوري وملابسي، وهذه أنا الفتاة التي أحببتموها، ولن أتغير من أجل إرضاء أحد".

ورغم حملة الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة إلا أنها وجدت في المقابل من يدافع عنها، مشيرين إلى أن من قام بنشر صورتها أراد استفزاز هازال كايا، وحذروه من تكرار تصرفه.

وأوضح المدافعون عن هازال أن الصورة التي تم التقاطها لها بدت فيها عفوية وفي إحدى المناسبات، وارتداء مثل هذه الفساتين المكشوفة لا يقتصر عليها بل إن جميع الفنانات التركيات يرتدين مثل هذه الفساتين.

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ولفتوا إلى أن هذا التصرف من الشاب جاء بعد أيام قليلة من فوز هازال كايا بلقب أجمل ممثلة شابة في بلدها متفوقة على زميلتها الفنانة نسليهان أتاغول بطلة مسلسل "ابنة السفير" بفارق كبير، في استفتاء أجرته صحف تركية عديدة، وصوت فيه الآلاف من الجمهور خلال ٥ أيام.

وأشاروا إلى أنه في الوقت الذي كانت تتلقى فيه الفنانة التهاني والتبريكات بهذا الفوز، فإن هناك على ما يبدو لم يعجبهم فوزها وأرادوا أن ينغّصوا عليها بنشر صور لها على أنها فاضحة، ولكن لن ينالوا منها ومن نجاحاتها الدرامية والشخصية.

وحصدت هازال كايا المركز الأول بنسبة ٤٤ بالمئة، وجاءت بعدها في المركز الثاني الفنانة نسليهان بنسبة لم تتجاوز الـ ٢٦ بالمئة، وهو ما تسبب باستغراب العديد من محبي الأخيرة.

وذكرت صحف تركية محلية أن كايا تمكنت من خطف قلوب الشباب تحديدًا في تركيا، بعدما اختارها أكثر من ٥٠ بالمئة من الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين ١٩ و٣٥ عامًا.

وتعد النجمتان هازال ونسليهان من أنجح الممثلات في تركيا وأكثرهنّ جماهيريةً ومتابعةً في الوقت الحالي، وكلتاهما تقدمان أعمالا ناجحة يشاهدها كثيرون في بلادهما وفي الوطن العربي.

وتلتزم كايا بطلة "العشق الممنوع" الحجر المنزلي مع زوجها المخرج علي أتاي وطفلهما "فكرت" الذي أظهرت ملامحه لأول مرة منذ أيام قليلة.