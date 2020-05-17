شكرا لقرائتكم خبر عن "ونحب تانى ليه" الحلقة 23.. كريم فهمى يتهم ياسمين عبد العزيز بالخيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحلقة 23 من مسلسل "ونحب تانى ليه"، للنجمة ياسمين عبد العزيز، والذى يذاع على قناة CBC، وCBC دراما حيرة غالية "ياسمين عبد العزيز" تجاه الموقف الذى تعرضت له حيث أخفت عن مراد "كريم فهمى" وجود عبد الله "شريف منير" طليقها فى منزل جدتها، وفقدانه للذاكرة وتسبب فى نسيانه لطلاقهما، ولكنها قررت أن يقوم دكتور معتصم "عماد رشاد" بإبلاغه بكل الحقيقة.

يذهب مراد للجاليرى الخاص بغالية ويأتى دكتور معتصم ليصارحه بكل الحقيقة، وخطورة مصارحة عبد الله بالحقيقة فى الوقت الحالى التى قد تؤدى لإصابته بصدمة كبيرة، وبعد المصارحة ينصرف ويترك غالية معه، تحاول غالية تبرير ما فعلته، وأنها كانت فى موقف صعب وطلبت منه أن يقدر الموقف التى وضعت فيه.

وهنا سألها مراد: "هل كان عبد الله فى المنزل عندما زرتك آخر مرة؟"، فأجابت بنعم، فقال لها: "طلبتى منى من قبل أن أكون مخلصا وأمينا عليك، وأنتِ لم تفعلى ذلك، وما حدث هو خيانة لى وخطيئة كبيرة وأنا لست الرجل الذى أقبل هذه الأوضاع، وبعد ما حدث لا بد أن أعود خطوة للخلف وأعيد حساباتى"، وهنا سألته ياسمين "هتسبنى؟" وكان رده: "أنا ماقولتش هسيبك بس كمان ماقولتش هكمل" .

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يحكى مراد لصديقه عمر "إسلام جمال" عما حدث بينه وبين غالية ويلومه عمر على رد فعله وينصحه بضرورة مصالحة غالية، بالفعل يحاول مراد الاتصال بغالية ولكن تأبى أن ترد عليه مما يدفعه للذهاب إلى منزلها تتفاجأ غالية بمجيئه وتطلب منه سرعة الانصراف، ولكن تتفاجأ بوجود عبد الله أمامها ليسألها عنه، والشك يراوده حيث كانت ابنته تيا قد حكت له عن مراد، وتحول بالسؤال لمراد وقال له مالذى تفعله هنا ليرد عليه مراد متسائلا مالذى تفعله أنت هنا؟

مسلسل ونحب تانى ليه يعرض على قناة CBC، وCBC دراما، تدور قصته حول غالية التى تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلان عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة فى إحدى الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، اخراج مصطفى فكرى، ومن انتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.