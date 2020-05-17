شكرا لقرائتكم خبر عن "بـ100 وش" الحلقة 23.. أفراد العصابة يحتفلون بخطوبة آسر ياسين ونيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 23 من مسلسل "بـ100وش" بتحدث "حنان يوسف" والده سكر "نيللى كريم" مع "سلوى محمد على" والدة عمر "آسر ياسين" عن تجهيزات الزفاف والتحضيرات، وبعد ذلك حاول عمر يقنع والدته بسكر لأنها ترفضها بسبب الفوارق الاجتماعية بينهما، ولكنه يصمم على رأيه وفى النهاية توافق عليها.

وفى المشهد الثانى يحتفل أفراد العصابة بخطوبة عمر وسكر ثم يبلغهم عمر بالتخطيط لعملية النصب الجديدة وهى النصب على صديقه باسم الأمير "لؤى عمران"، لأنه يمتلك الأموال الطائلة ويكره عمر لأنه تزوج خطيبته السابقة، ويبدأ حمادة "إسلام إبراهيم" بمراقبة باسم وزوجته ويكتشف حمادة أن باسم يخون زوجته ويرسل حمادة الصور لها وتنتهى أحداث الحلقة بذلك.

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى‪.‬

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وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.