شكرا لقرائتكم خبر عن بمشهد من فيلم السفارة فى العمارة.. الزعيم عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الزعيم عادل إمام على الاحتفال بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم 16 مايو، بمشهد من فيلمه الشهير "السفارة في العمارة" أثناء استقلاله للطائرة ومحاولته للتعارف على المضيفة قائلاً: "مش أنا عيد ميلادي النهاردة".

مقطع الفيديو الذي نشره الزعيم عادل إمام، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام تحول لكوميك لفترة طويلة عبر منصات السوشيال ميديا، واستخدمه الكثيرون في أعياد ميلادهم اقتباساً لجملة الزعيم الشهيرة.

ويعتبر عادل إمام زعيم الفن والكوميديا نافسه الكثيرون لكنهم لم ينالوا شهرته وظل هو وحده زعيما، فنجوميته الكبيرة لم تعتمد على موهبته فقط، بل استطاع إدارة موهبته الفنية بنجاح، حتى أصبح النجم الأول، والأعلى أجراً على مدار نصف قرن كامل.

عادل إمام الذى يحتفل بعيد ميلاده اليوم السبت، صنع لنفسه هالة خاصة، فإذا كان عبد الوهاب باق بموسيقاه إلى الآن فعادل إمام باق بمدرسته فى الكوميديا، فهو حالة خاصة لم يصل إليها أحد قبله، فمن ذا الذى وصل للقمة وظل أعلاها لمدة 50 عاما نصف قرن من الزمان.

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الفنان الراحل فريد شوقى قال إن عادل إمام يتمتع بذكاء وثقافة كبيرة، وأخذ يطوّر من نفسه ومن أدواته التمثيلية، ما جعله بطلا جماهيريا عظيما.

أما الفنان الراحل فؤاد المهندس وصف عادل إمام بـ "تلميذه البِكر"، وروى قصة اختياره له من بين 20 شابا كانوا متقدمين لتأدية دور "دسوقى أفندى" سكرتير المحامى فى مسرحية "أنا وهو وهى".

جوكر المسرح المصرى محمد صبحى قال عن عادل إمام: "مهما اختلفنا عليه، فهو قيمة فنية، وهو النجم الأوحد فى مصر، والهرم الرابع، وقدّم أفلامًا كثيرة مقابل عمله القليل فى المسرح، ومن يذهبون لمسرح عادل إمام فهم يذهبون كى يشاهدوا ممثلهم المفضل الذى يطلّ عليهم عبر شاشة السينما".

الساحر محمود عبد العزيز قال إن الله وهب الفنان عادل إمام موهبة الإضحاك ليضيف البسمة من خلال أعماله وكذلك جلساته الخاصة، ويرى أن أفلام الزعيم الكوميدية تعطى جرعة من الضحك والابتسامة.

الفنان صلاح السعدنى، قال إن هناك أشخاصا خلقوا لأداء مهنة وحيدة وغير صالحين لغيرها، من هؤلاء الفنان عادل إمام ومنذ الوهلة الأولى التى التقيت فيها عادل إمام بكلية الزراعة، لم أشعر به إلا فنانا وممثلا، فأرى أنه لو استكمل طريقه مهندسًا زراعيًا لأفسد خطة مصر الزراعية لسنوات طويلة قادمة.

الفنانة يسرا قالت إنه لا يوجد خليفة لعادل إمام، ولن يستطيع أحد أن يحلّ محله، وأنه نجح فى إنشاء رابط بين الفنانين المصريين وبين العالم العربى، بسبب جماهيريته الضخمة.