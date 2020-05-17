شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يتحول لصورة على "بطيخة".. والنجم "يا رب تطلع حمرا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد حلمي بمقطع فيديو جديد له وهو يتحول إلى رسمه على "بطيخة" عن طريق النحت، من قبل أحد جمهوره. ونشر حلمي مقطع الفيديو الذي تحول فيه إلى صورة على "بطيخة" عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتب: "شكرا جزيلا يا عبده وتسلم إيدك ويا رب تطلع حمرا بعد ده كله ????".

وكان حلمي، قد شارك أمس متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو لثلاث فتيات شقيقات وهم يجسدن مشهدا من فيلمه الشهير "كدا رضا" الذي ظهر فيه بثلاثة شخصيات، ونشر الفنان أحمد حلمي مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه الشقيقات الثلاث وهن "أمينة الهجان، وشريفة الهجان، وفريدة الهجان"، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتب تعليقا على الفيديو: "كدا رضا الحريمي".

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