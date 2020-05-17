شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنس الحلقة 23.. نور تطلب الزواج من محمد رمضان والأخير يطلب التأجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، محاولة "أم علا" صفاء الطوخى، تهدئة "رضوان البرنس" بعد تلقينه علقة ساخنة لأخويه "فتحى" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، ولكنه قام بتعنيفها ما تسبب في مغادرتها لمنزله، فيما قامت "علا" باحتضانه ومحاولة مواساته، وطلبت منه الزواج، ورد عليها "رضوان" بأنه حلم كان يريد أن يتحقق منذ طفولته، وقام بتقبيل رأس "علا" ووعدها بانه سيتزوج منها عقب العثور على ابنته.

وانتقل المشهد الى تجمع "فتحى" احمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء بعد علقة "رضوان لهما، مع "فدوى" روجينا، وشقيقتهم "عبير" رحاب الجمل، وزوج شقيقته "رأفت" أحمد فهيم، لبحث عن أي حل لإبعاد "رضوان"، ولكن قررت "فدوى" التفكير في العثور على ابنة "رضوان" قبل العثور هو عليها بعد أن وعد "فتحى" و "ياسر" بأنه سيقتتلهم بعد العثور عليها أولا.

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وانتقل المشهد ذهاب "نورا" ريم سامى الى "رضوان" أثناء عمله في ورشة السمكة، وأخبرته بأن زميل لها يريد الزواج منها، وتريده أن يتواجد حتى لا تشعر بانه وحيدة ومقطوعة من شجرة، وهو ما استقبله بترحاب شديد، وهو ما حدث بالفعل وتم الاتفاق بعد أن تأكد بأنه شخص جيد وطلب منه أن يحافظ على شقيقته.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.