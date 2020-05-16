التقرير الطبي يكشف مفاجأة في الاعتداء على أحمد فلوكس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري أحمد فلوكس، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة للتقرير الطبي بعد المشاجرة التي وقعت بينه وبين أحد أفراد امن احمد الكمبوندات السكنية في مدينة الشيخ زايد.

وكشف التقرير الطبي، أن أحمد فلوكس، تعرض لعدة كدمات وسحجات متفرقة في أنحاء جسده.

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وكان علاء عابد، محامي أحمد فلوكس، قد كشف أن موكله تعرض للضرب وإتلاف سيارته من قبل أفراد الأمن، أثناء دخوله الكمبوند، فضلا عن التشهير به على وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبًا مدير نيابة الشيخ زايد، ثان، بتفريغ كاميرات المراقبة في محل الواقعة، ولمدة 6 أشهر سابقة، وعرض الفيديو المتداول على الإدارات الفنية المختصة بوزارة الداخلية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، لإثبات صحته من عدمه.

أحمد فلوكس، كان قد أوضح في بيان له: “المشكلة إن الأستاذ صاحب الكمبوند صاحب المال والنفوذ الحقيقي وأنتم تعلمون جيدًا من هم أصحاب الكمباوند بيداري على كل الأخطاء والافتراءاتب وبيستخدم كل أساليب التشهير من تسريب جزء من الفيديو وكلام غير صحيح وإخفاء واقعة تعدي الشوم للتشهير بشخصي وبيستخدم كل نفوذه وطبعًا عرفتوا ليه في ممنهج وخصوصًا بربط الممر والجيش فلول بقي وكده”.

واضاف: “أتمنى أن تكون على حق خصوصًا وأنت أصلًا خارج البلاد .. الله المستعان، الموضوع أصبح شخصيا جدًا ولن أترك حقي أولًا بعد التشهير بي وثانيًا لتطهير البلد من أمثالك المنتفعين السابقين للنظام السابق والكارهين للقوات المسلحة وغير المنتفعين من النظام حاليًا”.