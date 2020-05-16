نادية الجندي ترقص فرحا بعد فوزها في تحد واحد أمام السقا (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حلّت النجمة المصرية نادية الجندي صاحبة الـ74 عامًا مساء السبت، ضيفة على برنامج المسابقات والتحديات الرمضاني "اغلب السقا" الذي يقدمه الفنان أحمد السقا بصحبة رزان مغربي على فضائية "إم بي سي مصر".

واستقبلت رزان ضيفتها بمقدمة سردت خلالها ملخصا لمشوار نادية الجندي الفني، قائلة: "ضيفتنا النهاردة يا جماعة لو فتحتوا كتب التاريخ هتلاقوا اسمها في أول صفحة.. ولو فتحتوا كتب الجغرافية هتلاقوها الـGPS اللي مشيت عليه كل الفنانات بالوطن العربي اللي ظهروا بعدها".

وتابعت رزان: "كتبوا لها الإمبراطورة وعصر القوة وجبروت امرأة وامرأة هزت عرش مصر.. اللى قالولها خالتي بتسلم عليكي.. نجمة الجماهير نادية الجندي ".

ورقصت نادية الجندي فور ظهور أحمد السقا، على أنغام أغنية "بنت الجيران"، لحسن شاكوش وعمر كمال، وسط تفاعل كبير من السقا ورزان، وعلقت الأخيرة قائلة: "معانا النهاردة سكر زيادة وسكر محلي محطوط على كريمة".

وفاز السقا في أول ثلاثة تحديات من البرنامج، على الفنانة نادية الجندي، التي بدت غير مدركة للتحديات عكس السقا الذي يخوضها بشكل يومي، وعبّرت عن عجزها عن تحقيق الفوز بالقول: "محدش هيقدر يهزم السقا".

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وغمرت نادية الجندي فرحة عارمة، عقب انتصارها في التحدي الخامس، وهو الوحيد لها، ورقصت فرحًا، حيث لم تكد تصدق نفسها وقتها، إلا أن السقا حطم فرحتها سريعًا بفوزه على منافسته في المسابقة، بالتحدي السادس والأخير.

ويشهد برنامج "اغلب السقا" في كل حلقة تحديا ومنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية، تدور بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وتقوم رزان مغربي بالتعليق والتحكيم بينهم، كما أن البرنامج يقدم جائزتين يوميا بمقدار 200 ألف جنيه، نصفها لأحد الجمعيات الخيرية، والأخرى لأحد المواطنين المصريين الذي يفوز بإجابة سؤال البرنامج.

وتعتمد فكرة البرنامج على تحد بين الفنان أحمد السقا وضيف الحلقة، من خلال ست ألعاب يتبارى فيها الطرفان، ويتنافس كل منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المتنافسين.

وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تقدمه رزان مغربي.