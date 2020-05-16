سقوط قميص إعلامية شهيرة على الهواء وظهور صدرها بالكامل

فنون - كتب امير التهامي في السبت 16 مايو 2020 11:12 مساءً - ‏57 دقيقة مضت أخبار المشاهير 438 زيارة

أثارت إعلامية شهيرة موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو للحظة سقوط قميصها خلال تقديم برنامجها رفقة زميلتها على الهواء.

وتعرضت الإعلامية الأجنبية لهجوم كبير بعد ظهور منطقة حساسة من صدرها عقب سقوط قميصها دون ان تلتفت له المذيعة أو تتدارك الأمر.

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ويظهر في الفيديو المذيعة تتحدث إلى زميلاتها مرتدية قميص “شبه عاري”، وبينما تتكلم مع المذيعة الأخيرة انزلق القميص دون ان تشعر او تنبهها زميلتها، الأمر الذي أظهر “ثديها” بشكل فاضح.