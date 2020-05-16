شكرا لقرائتكم خبر عن رضوى الشربينى عن تحويلها للملكة "كليوباترا": تقريبا أنا كنت من المحاربين القدماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت المذيعة رضوى الشربيني متابعيها وجمهورها بصورة لها بعد تحويلها للملكة الفرعونية "كليوباترا" الشهيرة، وتركيب ملامحها على ملامح الملكة. ونشرت الشربيني صورتها وهي بالزي الفرعوني، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، منذ قليل، وكتبت: "تقريبا أنا كنت من المحاربين القدماء وأنا معرفش، اللي عمل الصورة دي كان قلبه حاسس".

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وكانت الشربيني قد شاركت جمهورها منذ أيام بصورة من مشهد المواجهة بين الفنان دياب والفنانة هبة مجدى خلال أحداث مسلسل "فرصة ثانية"، وهى تقول "غور من وشى"، حيث علقت رضوى بصورة لها وهى تزغرط فى إحدى حلقات برنامجها، وكتبت: "وصل وصل وصل"، فى إشارة منها على التغيير الذى طرأ على شخصية "مريم" هبة مجدي، حيث تقدم ‏شخصية زوجة ضعيفة ومغلوبة على أمرها وتخضع لزوجها فى كل الأمور ولتهديداته وعقده النفسية إلا أن الأمر يتغير عندما تعلم بزواجه من أخرى.‏

يشار أن الإعلامية رضوي الشربيني وجهت رسالة لكل من النجمتين ياسمين عبد العزيز وأيتن عامر، من قبل بعد أدوارهما فى مسلسلات رمضان الحالية، حيث نشرت فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليه: "مسلسلات رمضان عايزه مننا إيه وأنا مش هاسكت".





وعلقت رضوي الشربيني لأيتن عامر على دور ريهام الذي تجسده في مسلسل "فرصة تانية"، وطالبتها بحفظ كرامتها قائلة: "إيه يا أيتن.. إيه اللي عاملاه ده يا ماما.. بقالي 5 أيام شايلة على قلبي وساكتة وبقول بنتنا وهتعقل.. بنتنا مبتعقلش، في الحلقة الأولى خطفتيه من البنت، التانية روحتي طلبتى الجواز منه قولنا يمكن عندها اعتقاد بالمساواة بين الرجل والمرأة عشان متضيعش وقت".

وتابعت: "قالك إنتي طالق، وأنا ندمت إني اتجوزتك، تقومي تردي عليه تقوليلو أنت بتطلقني عشان تثبتلي أنك بتحبني، لا حبيبتي مكناش بنلعب بولة ستيميشن وهو خسرك ده طلقك، ده يستاهل قلة على وشه وقله بعد ما يمشي"، وعلقت الفنانة أيتن عامر على الفيديو: قائلة "هتموتيني.. بحبك يا رودي.. لا ده أنا أعمل مسلسل مخصوص نجيب حق ريهام فيه".