شكرا لقرائتكم خبر عن رجالة البيت الحلقة 23.. انتصار عائلة بيومى فؤاد فى دورة الألعاب الكرنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكملت منافسات دورة الألعاب الكرنبية فى قرية حندوق العنب، مسقط رأس عيد (بيومى فؤاد)، بين فريقي خميس سان جيرمان والمكون من عائلة عيد، وبلاطة سراى والمكون من عائلة سعيد (سليمان عيد) فى الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل "رجالة البيت"، بعدما بدأت أمس بسباق الحمير، ورمى البولينج وفاز فيها فريق بلاطة سراى.

ودخل فريق خميس سان جيرمان المكون من تيمون (أحمد فهمى) وبومبا (أكرم حسنى) وعيد وفرح (عارفة عبد الرسول) والأطفال، منافسات ثقافية مع فريق بلاطة سراى، ولكن عائلة عيد تخسر الجولة الأولى بعدما أجابوا على كل الأسئلة بشكل خاطئ ولكنهم يعودون فى الجولة الثانية ويجيبون على كل الأسئلة بشكل صحيح بحيلة جعلت اطفال بومبا يساعدونهم فى الإجابات.

أصبحت نقاط الفريقين متساويتين 90 نقطة لكل منهما، ويتم اللجوء إلى الجولة الفاصلة من خلال منافسة المصارعة الحرة، وعند اقتراب فريق بلاطة سراى من المكسب تدخل فرح مقنعة وتكسب الجولة خاصة أنها مدربة جيم، ليتم منح فريق خميس سان جيرمان جائزة الكرنة الذهبية.

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مسلسل "رجالة البيت" يعرض على قنوات cbc وdmc وon، وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.



مسلسل رجالة البيت الحلقة 23



مسلسل رجالة البيت الحلقة 23



مسلسل رجالة البيت الحلقة 23



مسلسل رجالة البيت الحلقة 23