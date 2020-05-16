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مسلسل "خيانة عهد" الحلقة 23.. خالد سرحان يطلق عبير صبرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ23 من مسلسل "خيانة عهد"، قيام خالد سرحان "مروان" بتطليق زوجته عبير صبري "نادية"، وذلك بعدما طلبت يسرا من نادية أن تطلب الطلاق من مروان وأن ترد له كافة أمواله، وذلك ضمن خطة انتقام يسرا من شقيقها.

 

وشهدت الحلقة أيضا قيام حلا شيحة بالعودة لمنزل عهد للجلوس معها بعدما كانت تجلس في شقة يمتلكها شقيقها خالد سرحان "مروان"، وفي تلك الأثناء قامت هنادي مهنا "سارة" بالذهاب لجومانا مراد "شيرين" لتخبرها بأنها هى من قامت بتسريب الفيديو الفاضح لها على السوشيال ميديا، وأنها ستقوم بفضحها فضيحة أقوى وهو ما جعل جومانة تقوم بضربها إلا أن هنادى توعدتها وخرجت من منزلها.

 

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

 

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.

 

 

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