شكرا لقرائتكم خبر عن يا أهل العرب والطرب... تعرف على أبرز إسهامات الشاعر نبيل خلف مع نجوم الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشاعر نبيل خلف، الذى رحل عن دنيانا اليوم، له أعمال تعاون فيها مع نجوم كبار حققت نجاحا مدويا، وساهمت فى نجاح نجوم كبار فى جميع أنحاء الوطن العربى، بل إن الأمر أحيانا وصل إلى إنتاج ألبومات كاملة تحمل توقيعه عليها منفردا كشاعر.

المطرب اللبنانى وائل جسار يعتبر أن نجوميته فى مصر صُنعت على يد الشاعر نبيل خلف الذى كتب له ألبومات ساهمت بقوة إلى وصول جسار لقلوب المصريين وجميع المسلمين فى الوطن العربى، منها "فى حضرة المحبوب"، "فى حضرة المحبوب 2" و"نبينا الزين"، بالإضافة إلى عدد كبير من الرباعيات الدينية حملت اسم "رباعيات فى حب الله".

ولم يكن التعاون بينهما فى الألبومات الدينية فقط، بل تجاوز ذلك، وكتب لوائل جسار عدة أغنيات فى ألبوماته الأخرى مثل "كل دقيقة شخصية"، "توعدنى ليه"، "مليون مرة أحبك"، "بتوحشينى"، الروليت"، "مهما تقولوا"، كما كتب له أغنية "أنس" التى غناها وائل جسار لأصغر ضحايا مذبحة بورسعيد، التى تعرض لها جمهور النادى الأهلى فى مباراة النادى المصرى الشهيرة.

على غرار التعاون بين الشاعر نبيل خلف ووائل جسار على مستوى الأغانى الدينية، كان هناك تعاون أيضا بين الكينج محمد منير ونبيل خلف من خلال رباعيات دينية تحمل اسم "رباعيات فى حب الله"، كما كتب له أيضا "البعد نار"، "افتحوا يا حمام"، "يا أهل العرب والطرب" والتى حملت اسم الألبوم.

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ومن المطربين الذين تعاون معهم الراحل أيضا فى كثير فى الكثير من الأغانى المطرب على الحجار، حيث حمل ألبوم "يمامة" توقيعه منفردا كشاعر، ومن أشهر أغانى ذلك الألبوم "الزين والزينة"، كما كتب له عدد من الرباعيات تحمل اسم "رباعيات مصرية".

واجتمع نبيل خلف واللبنانية نانسى عجرم فى ألبوم "سوبر نانسى" وكتب كلمات أغلب أغانيه، وكان من إنتاج شركته، ومن أشهر الأغانى التى حملت توقيعه فى هذا الألبوم "يا بنات"، ولم يتوقف التعاون بين نانسى ونبيل على أغانى الأطفال فقط، بل كتب لها أيضا "إمتى هشوفك"، "سلمولى عليه".

كما تعاون نبيل خلف مع أنغام كشاعر ومنتج مرة واحدة فقط عن طريق ألبوم دينى يحمل اسم "الحكاية محمدية"، والذى كانت أغانيه تتحدث عن أمهات المسلمين، وحمل الألبوم توقيعه كشاعر منفرد كما تعود فى ألبوماته الدينية.

كما تعاون فريق "بلاك تيما" مع الشاعر والمنتج نبيل خلف فى ألبوم الفريق الأول "بحار"، بجانب الإنتاج كتب نبيل عددا من الأغانى للفريق، من بينها: "بحار"، "كنا صغار"، "قالوا على الحب"، وعلى الرغم من أن الألبوم الثانى للفريق ليس من إنتاج شركة نبيل خلف إلا أنه تعاون مع الفريق فى أغنية "أوسو أوسو".