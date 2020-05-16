شكرا لقرائتكم خبر عن علقة رضوان البرنس.. 15 صورة وكوميكس من احتفال مشاهدى المسلسل بضرب فتحى وياسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت حلقة الليلة من مسلسل البرنس بمشهد طالما انتظره الملايين من محبى المسلسل حين قام رضوان بضرب فتحي وياسر علقة ساخنة، أكد فيها أنها مجرد بداية لطريق انتقامه منهما، بعدما تسببا في قتل زوجته وابنه إلى جانب إدخاله السجن سنوات من خلال تلفيق تهمة له، وما أن انتهت الحلقة حتى تفاعل متابعو المسلسل على طريقتهم الخاصة عبر فرحة عارمة ظهرت في أغلب التعليقات على مشهد طال انتظاره، وبالتالى تصدر المسلسل التريند على تويتر بمجرد انتهاء مشهد العلقة.





















وهو الأمر الذى دفعنا خلال هذا التقرير إلى التعرض إلى أبرز التغريدات التي تفاعلت مع حلقة اليوم وعلقة رضوان البرنس لفتحي وياسر، خاصة أنها شملت كوميكسات كثيرة عبر بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن فرحتهم العارمة، تجاه ما حدث خلال الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل "البرنس"، الذى يعرض علي شاشة dmc.









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وشهدت أحداث الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما بمشهد ذهاب "فتحى" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، إلى منزل "رضوان البرنس" محمد رمضان، من أجل إعطائه ضعف ميراثه الذى يقدر بـ3 ملايين جنيه لإنهاء الخلافات التى بينهم، وطلب "فتحى" من "ياسر" أن يذهب ويعطيه شيك بالمبلغ، وظل هو بداخل السيارة ينتظره أمام منزل "رضوان".

وتفاجأ "رضوان" بمجرد فتحه للباب ورؤيته لـ "ياسر" الذى حرص أن يبدأ الكلام بـ"كفارة"، ودخل إلى منزله وأعطاه شيك بـ3 ملايين جنيه، ليرفض "رضوان" ويقوم بضربه علقة ساخنة بعد أن هشم كل ما في المنزل عليه.







رضوان البرنس

واستغرب "فتحى" أحمد زاهر أثناء تواجده بالسيارة عن تأخر "ياسر" ليقوم "رضوان" بالخروج له وقام بضربه ضرب مبرح حتى نزق الدماء من وجهه، ووجه لهم رسالة أما أهل الحارة الذين تجمعوا، بأن ما فعله تحية لهم، وأنه سيتركهم حاليا حتى يعثر على ابنته ولكن بمجرد العثور عليها سيجعلهم في تعداد الأموات.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.