شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فرصة تانية الحلقة 23.. صدمة زياد لملك بقرار سفره وعدم عودته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل "فرصة تانية" بإبلاغ عبد الرحمن (محمد أبو داود) ابنته مريم (هبة مجدى) أن زوجها مدحت (دياب) خرج من السجن، وتطلب منها ملك (ياسمين صبرى) ووالدتها روحية (نهال عنبر) إعادة الأموال التى حصلت عليها من مدحت تحت التهديد ولكنها ترفض وتصر على عدم إعادتها له وتقرر عدم إقامتها معهم فى المنزل.

تزور ملك (ياسمين صبرى) زياد (أحمد مجدى) فى منزله ولكنها لم تجده وعندما يعود يصدمها بأنه اقترب من إنهاء إجراءات السفر خارج مصر وعدم العودة مرة أخرى، بينما تظهر أمل (غفران) حبيبته كريم (عمر الشناوى) الأولى مرة أخرى وتقابله وتطلب منه أن يساعدها فى طلاقها من الشخص الذى تزوجت منه بإجبار من أهله ولكنه يرفض مساعدتها.

يعود مدحت إلى شقته الأولى الذى تزوج فيها مريم التى تذهب هى الأخرى الى الشقة وتجده وتطرده وإلا ستبلغ عنه الشرطة ويعاتبها على ما قامت به ولكنه يرغب فى تصليح كل شىء وألا تهدم المنزل، ويرفض طلاقها مهما كانت الظروف، ويذهب إلى منزل والده للإقامة معه بعدما لم يعد له أى أملاك.

تكذب رنا (ابنتهال الصريطى) على زوجها سامح (إدوارد) وتخبره أن الطبيبة طمأنتها على مسألة الإنجاب وأن الأمر يحتاج لوقت فقط، وكمال (أحمد الشامى) يتجاهل سيرين (سارة الشامى)، وصافى ما زالت تتجاهل زميلها فى الشركة الذى يحاول بكل الطرق اقناعها بحبه لها وترك سامح.

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

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فرصة تانية الحلقة 23



فرصة تانية الحلقة 23



فرصة تانية الحلقة 23



فرصة تانية الحلقة 23



فرصة تانية الحلقة 23



فرصة تانية الحلقة 23



فرصة تانية الحلقة 23



فرصة تانية الحلقة 23