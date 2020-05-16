فن ومشاهير

مسلسل "فلانتينو" الحلقة 23.. داليا البحيري تضرب جارتها علقة موت

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/12
  • 2/12
  • 3/12
  • 4/12
  • 5/12
  • 6/12
  • 7/12
  • 8/12
  • 9/12
  • 10/12
  • 11/12
  • 12/12

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "فلانتينو" الحلقة 23.. داليا البحيري تضرب جارتها علقة موت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 23 من مسلسل " فلانتينو" قيام داليا البحيري، زوجة عادل إمام الثانية في المسلسل، ببطح جارتها أمينة اتحاد ملاك الكومباوند التي تسكن فيه وضربها علقة موت، وذلك في اجتماع اتحاد الملاك، حيث كانت تتحدث بطريقة غير لائقة مع دلال عبد العزيز زوجة عادل إمام الأولى، مما جعل داليا البحيري تتدخل وتقوم بضربها، وذلك رغم تحذير عادل إمام لها وطلبه منها عدم حضور الاجتماع إلا أنها ذهبت دون علمه.

 

وشهدت الحلقة أيضا قيام عمرو وهبة بالضغط على عادل إمام من أجل خطبة ابنته نبوية، ورغم رفض نبوية للخطوبة إلا أنه يحاول إجباره على دفعها للموافقة بعدما هدده بفضح زيجته الثانية لدى دلال عبد العزيز.

 

واختتمت الحلقة باتصال هاتفي من المستشفى برانيا محمود ياسين، ويبدو أن المتصل أخبر رانيا بخبر سيئ، حيث يرقد زوجها في غيبوبة بالمستشفى.

 

قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف. ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

 

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

 

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

 

1ce084f0-c610-4fda-900b-4a18cd4816b1

 

 

6b15b8eb-9f3c-4338-9401-73b0c6057375

 

 

7c7d0af9-d783-49f8-81b4-caa2a1735e48

 

Advertisements

 

78b94311-6793-4a7a-8443-5a5686de6fbb

 

 

95a25e18-1e5c-4f4b-aa4e-667d7a6bd998

 

 

278cbafa-2b16-4701-8a5c-da55b871f41f

 

 

824bf367-9fd2-451c-b9ce-0842be981c80

 

 

0930f5a3-beb4-4f14-b431-7061214b5f42

 

 

c7b5c1c6-02d4-4075-9547-b62e0c6ecb84

 

 

f4d2f9a4-a5b8-40cf-a1e4-bcff1b7906ca

 

 

fa3b1331-9e12-44e4-aeb2-0cf3134f54b9

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسلسل "فلانتينو" الحلقة 23.. داليا البحيري تضرب جارتها علقة موت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا