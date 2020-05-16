شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "فلانتينو" الحلقة 23.. داليا البحيري تضرب جارتها علقة موت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 23 من مسلسل " فلانتينو" قيام داليا البحيري، زوجة عادل إمام الثانية في المسلسل، ببطح جارتها أمينة اتحاد ملاك الكومباوند التي تسكن فيه وضربها علقة موت، وذلك في اجتماع اتحاد الملاك، حيث كانت تتحدث بطريقة غير لائقة مع دلال عبد العزيز زوجة عادل إمام الأولى، مما جعل داليا البحيري تتدخل وتقوم بضربها، وذلك رغم تحذير عادل إمام لها وطلبه منها عدم حضور الاجتماع إلا أنها ذهبت دون علمه.

وشهدت الحلقة أيضا قيام عمرو وهبة بالضغط على عادل إمام من أجل خطبة ابنته نبوية، ورغم رفض نبوية للخطوبة إلا أنه يحاول إجباره على دفعها للموافقة بعدما هدده بفضح زيجته الثانية لدى دلال عبد العزيز.

واختتمت الحلقة باتصال هاتفي من المستشفى برانيا محمود ياسين، ويبدو أن المتصل أخبر رانيا بخبر سيئ، حيث يرقد زوجها في غيبوبة بالمستشفى.

قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف. ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.