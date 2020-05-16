شاهد .. أحمد فلوكس يصالح أفراد الأمن بإفطار أمام بوابات

صالح النجم أحمد فلوكس أفراد الأمن، حيث تناول معاهم الإفطار أمام بوابات إحدي المدن الخاصة عقب خروجه من النيابة.

وكان نشب خلاف بينه وبين أحد أفراد الأمن، بسبب منعه من الدخول، مما خرج فلوكس عن شعوره، ولكن من حسن أخلاق فلوكس ذهب إليهم وتناول معهم الإفطار على طريقتهم الخاصة.

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يذكر أن النجم أحمد فلوكس شارك مؤخرًا في فيلم الممر، وهو من تأليف وإخراج

شريف عرفة، وبطولة كل من أحمد عز، إياد نصار، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمود حافظ، أمير صلاح، محمد جمعة، ألحان المهدي، أسماء أبو اليزيد، هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة، حجاج عبدالعظيم، سليمان عيد، عمر زهران، هاني المتناوي، زينب منصور، نوال سمير، حمدي حفني، محمد البياع، محمد نصر، إيهاب مبروك، محمد الأحمدي، عمر عيسى، إبراهيم غريب، نديم هشام، أشرف المحلاوي، أشرف الشرقاوي، مصطفى الريدي، منصور عبدالوهاب، شهيرة الألفي، ياسين سيف، محمد محمود، وليد رضا، محمد عصام، أحمد شوقي، منير محمود، فهد إبراهيم، أحمد مصطفى، عمرو وحيد، محمد رجائي، إسلام السيد، أمجد الحجار، تامر محسن، نور محمود، محمد شاهين، محمد حسيب، كريم الغمرى، أحمد سمير، خالد بدوي، أمل عيد، نديم هاشم، محمد نصر، سيد الجزار.

وتدور أحدث الفيلم حول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى (نور)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.