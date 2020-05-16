داليا البحيري تتعدى بالضرب على جارتها .. في الحلقة 23 من فالنتينو

تدور أحداث الحلقة الثالثة والعشرون من المسلسل الرمضاني "فالنتينو" قيام داليا البحيري (نور فالنتينو)، زوجة الثانية للزعيم عادل إمام (فالنتينو)، ببطح جارتها أمينة اتحاد ملاك الكومباوند التي تسكن به وذلك في اجتماع اتحاد الملاك بسبب إنقطاع المياه يومياً لمدة ٧ ساعات لتظيف الخزانات، حيث كانت تتحدث بطريقة غير لائقة مع دلال عبد العزيز (عفاف

عصمت).

وتتابع أحداث الحلقة بقيام عمرو وهبة (هاني) بالضغط على (فالنتينو) من أجل إتمام خطوبته على نجلته هدى المفتي (نبوية)، بعد تهديده بفضح زواجته الثانيه.





وتنتهي أحداث الحلقة بإستقبال رانيا محمود ياسين إتصال هاتفي من المستشفى التي يمكث بها زوجها في غيبوبه.



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يذكر أن مسلسل "فالنتينو" بطولة كلاً من الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، حمديالميرغني، وفاء صادق، محمدالكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف .أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.



وتدور أحداثه حول نور عبدالمجيد الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته، ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.