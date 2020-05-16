فيديو.. الفوز يهرب من نادية الجندي في إغلب السقا

تبدأ الحلقة الثالثة والعشرون من برنامج إغلب السقا باستضافة النجمة نادية الجندي واستطاع النجم أحمد السقا الفوز بالتحدي الأول "وزني دهب"، ورغم صعوبة التحدي الثاني إلا أن السقا نال حقق النصر.
وفاز السقا في تحدي الثالثقمر، وفاز أيضًا في التحدي الرابع، بينما فازت نادية في التحدي الخامس بشكل احترافي رغم صعوبة التحدي.
وفي التحدي السادس والأخير "لف بينا يا دنيا" والذي تعادل
يذكر أن برنامج إغلب السقا من تقديم النجم أحمد السقا، والنجمة رزان مغربي.
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