شاهد.. محمد رمضان ينتقم من زاهر ومحمد علاء في الحلقة 23 من البرنس

تبدأ أحداث الحلقة الثالثة والعشرون من المسلسل الرمضاني "البرنس"، بذهاب أحمد زاهر (فتحى)، ومحمد علاء (ياسر) لمنزل شقيقهم محمد رمضان (رضوان البرنس)، وذلك من أجل إعطائه شيك ب3 مليون جنية تعويضاً عن السنوات التي قضاها في السجن.

وتستكمل الحلقة أحداثها بمفاجأة (رضوان) بعد ورؤيته لـ (ياسر)، ويدخل الى منزله ويعطيه شيك بـ3 مليون جنيه، ليرفض (رضوان) ويقوم بضربه علقة ساخنة.

ويتأخر (ياسر) في الخروج لـ (فتحي)، فيحاول

الاتصال به، ولكنه يتفاجئ بخروجه من شباك منزل (رضوان) ووجهه مغطى بالدماء.

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كما تشهد الحلقة خروج (رضوان البرنس) ويقوم بضربه ضرب مبرح حتى تنزف الدماء من وجهه، ويوجه لهم رسالة أمام أهل الحارة، بأن ما فعله هو مجرد تحية لهم، وأنه سيتركهم حالياً حتى يعثر على ابنته (مريم) ولكن بمجرد العثور عليها

سيجعلهم في تعداد الأموات.

يذكر أن مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده، يجدنفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والده، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه.