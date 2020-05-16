ليدي غاغا تكشف عن مشروعها الجديد.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة ​ليدي غاغا​ أنها بصدد إطلاق خط ماكياج "Stupid Love"، خلال أيام معدودة، وهو مجموعة "ظلال جفون"، والتي تحمل 18 لوناً مختلفاً، لكي تناسب جميع أذواق الفتيات والنساء من مختلف الأعمار، ومن المقرر أن تكون متاحة يوم 19 أيار/مايو الحالي.

هذا الخبر أثار حماس محبي وعشاق ليدي غاغا، الذين أكدوا أن هذه الخطوة ستؤهلها لتكون واحدة من أهم النجمات صاحبات خطوط التجميل الشهيرة، كون إسمها إرتبط دائماً بتحقيق النجاحات.

من جهه أخرى، تستعد ليدي غاغا لطرحها ألبومها الغنائي الجديد "Chromatica، يوم 29 أيار/مايو الحالي، ويضم هذا الألبوم تعاونها مع إثنين من أهم نجوم الغناء في العالم، وهما إلتون جون وأريانا غراندي.

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