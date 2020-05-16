يوري مرقدي يشوّق متابعيه لعمله الجديد.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شوّق الفنان اللبناني ​يوري مرقدي​ متابعيه لعمله الجديد، عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر يوري برومو العمل، الذي يحمل عنوان "بنات بيروت"، وعلّق: "قريبا وقريبا جدا".

يُذكر أن آخر أعمال يوري كان كليب أغنية "توت توت، الذي طرحه في أيار/مايو عام 2019، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، كما كان له مشاركة درامية، من خلال بطولة مسلسل "مجنون فيكي" مع الفنانة اللبنانية رولا سعد، وشارك فيه أيضاً جاد حديد، جو طراد، تاتيانا مرعب، إليان خوند، جوانا كركي، مي صايغ، شيرين الحاج، من تأليف فراس جبران، وإخراج رندلى قديح.

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