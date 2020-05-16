نجوى كرم تستعيد لحظات النجاح.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - إستعادت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ لحظات نجاحها الفني، قبل 25 عاماً، خلال مشاركتها في مهرجان المحبة والسلام عام 1994، حين إلتقت مع الالاف من محبيها، بمدينة اللاذقية في سوريا.

​​​ونشرت نجوى عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو من الحفل إستعادت فيه لحظات النجاح، وظهرت فيه بفستان أبيض، بدت كالعروس التي تغني وتفرح؟

وعلّقت نجوى على الفيديو، قائلة: "هيدي اللّحظات يللي تلاقيت فيها مع النّجاح".

وقد لاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً من متابعي نجوى عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وإسترجعوا معها أجمل الذكريات.

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