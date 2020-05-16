فنان خليجي شهير يكشف شفاءه من فيروس كورونا.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان العُماني ​إبراهيم الزدجالي​ شفاءه التام، وتعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، بعد علاج إستغرق 20 يوماُ، ومغادرته المستشفى في الإمارات.

ونشر الزدجالي عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو قال فيه: "بفضل من الله ولطفه مَنّ على سبحانه وتعالى الشفاء والعافية من مرض كورونا اللعين". كما علّق على الفيديو، قائلاً: "بفضل من الله ولطفه مَنّ علي سبحانه وتعالى الشفاء والعافية من مرض كورونا، فغادرت اليوم المستشفى بعد معاناة 20 يوم مع المرض وأنا بصحة وعافية ولله الحمد والمنه".

ونشر الزدجالي أيضاً فيديو آخر، وعلّق: "الشكر والتقدير لمعالي وزير الصحة في عُمان والإمارات لسؤالهم الدائم وللدكتور حمد المحياس الرئيس التنفيذي للضمان الصحي لاهتمامه ، ولمستشفى برجيل أبوظبي على رأسه الدكتور عمران خوري والدكتور أبوالعلاء والدكتورة رانيا على الرعاية حفظ الله الامارات وشيوخها وحفظكم من كل شر".

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