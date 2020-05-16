دوا ليبا وأنور حديد يخرقان الحجر المنزلي.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - خرقت النجمة ​دوا ليبا​ وحبيبها عارض الأزياء ​أنور حديد​، القواعد والإجراءات الإحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وقررا الخروج من الحجر المنزلي.

وقد إلتقطت عدسات مصوري "البابارتزي"، صوراً لدوا وأنور وهما بداخل سيارة سوداء، بعد جلسة عائلية في لندن، وذلك بعد أسابيع من إعلانهما أنهما يتواجدان معاً بالعزل المنزلي الذاتي.

وكانت الشائعات قد بدأت تلاحق الثنائي بوجود علاقة حب تجمعهما، بعد أن رصدتهما الكاميرات سوياً في مهرجان الموسيقى في المملكة المتحدة.

ومؤخراً شاركت عارض الأزياء بيلا حديد، شقيقة أنور، متابعيها، صوراً من الإحتفال بعيد ميلادها، وقد تواجدت دوا إلى جانب أنور في الصورة، التي جمعت أفراد العائلة.

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