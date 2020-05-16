ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ بشكل طريف أن الشيء الإيجابي للحجر المنزلي، هو أننا نسمع صوت العصافير عندما بدأت الحشرات تنتشر في العديد من المناطق اللبنانية، كما أشارت الى أن 2020 ليست سنة الإزدهار والتطور والحلول، بل إنها سنة البقاء.

وكتبت ماغي في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "الشي الايجابي يمكن بالحجر المنزلي انو سكر خرم الاوزون وسمعنا صوت العصافير...بس يهجمو علينا الصراصير...لاااا كتير هيك".

وأضافت: "تفاؤل...تفاؤل...تفاؤل...لا ولا شي بس معلقة علي السعلة".

وعن عام 2020، كتبت ماغي: "2020 ليست سنة للازدهار..للتخطيط...للتطور...للانفراج....للحلول....انها سنة للبقاء".

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كانت هذه تفاصيل خبر ماغي بو غصن تكشف الجانب الإيجابي للحجر المنزلي.. وهكذا وصفت عام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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