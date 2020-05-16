كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر جيني إسبر ل الخليج 365 الفني: سعيدة بنجاح رحلة الملايين.. وبرنامج رامز جلال مرعب (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فنانة لديها مواهب متعددة، استطاعت أن تبهر جمهورها بأدائها وحضورها وحسن انتقائها لكل ما تقدمه لمحبيها، حديثنا عن الفنانة السورية جيني إسبر.

والتقى الخليج 365 الفني مع جيني في حوار خاص وتحدثت معنا عن نجاح مسلسلها الرمضاني يوما ما وعن كواليس تصويره وغيرها من الأمور، وإلى نص الحوار..

في البداية حدثينا ما الذي لفت انتباهك للمشاركة في مسلسل يوما ما؟

في الحقيقة ما لفت انتباهي في مسلسل يوما ما، هو شخصية ماريا الغجرية وما تغنيه من إضافة على مسيرتي المهنية في تجربة الحياة واللهجة الغجرية، بالإضافة إلى تعدد الحالات النفسية التي تمر بها ماريا خلال المسلسل من حب وحزن وبحث وغيرها.

كيف جاءت ردود فعل الجمهور على دورك في العمل؟

ردود الفعل حتى الآن من خلال ما أشاهده على وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل التي تصلني ورأي الأصدقاء إيجابية جدًا، فشخصية ماريا استطاعت أن تحصد حب وتعاطف المتابعين مع قضيتها.

كيف استعديتِ لتجسيد هذه الشخصية؟

الاستعداد لتجسيد الشخصية بدأ قبل 3 أشهر، لكون اللهجة الغجرية غريبة عني نوعا ما، والنقطة الأولى في الاستعداد بدأت بتعلم اللهجة الغجرية ومشاهدة أعمالًا غجرية، بالإضافة إلى البحث عن معلومات حول الحياة الغجرية.

هل مررت بأي صعوبات أثناء التصوير؟

في الحقيقة لا توجد صعوبات حقيقية، فقط واجهتني الصعوبات المعتاد عليها في كل مسلسل من تعب وإرهاق، وكان تعلم اللهجة الغجرية من العوامل التي سهلت كثيرًا عملية التصوير.

وكيف كانت كواليس العمل؟

كواليس التصوير كانت جيدة لأن فريق العمل كله كان على استعداد كامل، والتصوير تم في مدينتي اللاذقية مما كان مريح بالنسبة لي أكثر.

حدثينا عن تجربتك في تقديم برنامج رحلة الملايين؟

رحلة الملايين تجربة جديدة في التقديم، والحقيقة هي ممتعة جداً لأنها تساعد على التواصل المباشر مع الجمهور ما يتيح لهم معرفة شخصيتك الحقيقية بعيدا عن التمثيل، وخاصة أن البرنامج هو برنامج مسابقات وجوائز ما يعطي جو من الحماس والطاقة الإيجابية.

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إذا كنتِ مكان ضحايا رامز جلال هذا العام.. كيف ستكون ردة فعلك؟

في الحقيقة وقتي في تقديم البرنامج والتحضيرات المسبقة، جعلتني بعيدة نوعًا ما عن متابعة المسلسلات والبرامج خلال شهر رمضان، لكن رأيت بعض المقاطع على السوشل ميديا من مقالب رامز مع بعض الزملاء، والحقيقة الموضوع مرعب، ولا أستطيع تحديد ردة فعلي إذا كنت مكان الفنانين لأن الوضع مختلف تمامًا ما بين المشاهدة والواقع.

هل من الممكن أن توافقين على تقديم برامج مقالب مثل رامز مجنون رسمي؟

بالنسبة لتقديم برنامج مشابه لبرنامج رامز جلال فأنا دائمًا مع كل تجربة، لكني لا أستطيع تحديد موقفي من القبول والرفض، القرار يأتي حسب العرض والوقت.

بالعودة للحديث عن مشاركتك بالماراثون الرمضاني.. هل كان لديك قلق وخوف من عرض مسلسلك في هذا السباق؟

مشاركتي في المارثون الرمضاني، من الطبيعي أن يكون هناك خوف عند بدء شهر رمضان وعرض الأعمال، لأن الاعمال كثيرة ومتنوعة وهناك نخبة كبيرة من النجوم تشارك في السباق الرمضاني بأعمال ذات ذائقة فنية ومحتوى مهم جدًا، ثم بعد ذلك يبدأ تلاشي الخوف بعد ردود أفعال الجماهير على الأعمال.

ماذا عن تحضيراتك الفنية المقبلة بعد انتهاء الشهر الكريم؟

مازال الحديث عن التحضيرات لما بعد شهر رمضان المبارك مبكرًا، لأننا حاليا نحصد نتائج ما قمنا به في الوقت السابق، والتركيز كله على النتائج الحالية.

ما هو سر أناقتك وجمالك؟ وبماذا تنصحين غيرك من السيدات؟

سر أناقتي ورشاقتي هي الرياضة ثم الرياضة والمأكولات الصحية، ونصيحتي لكل سيدة لتصبح جميلة هي ثلاث أمور رياضة وأكل صحي ومحبة النفس، من يحب نفسه ويثق بها سيصبح جميلًا.

برأيك.. هل الدراما المشتركة تثري العمل أم العكس؟

بالتأكيد الدراما المشتركة تثري العمل، فهي تطرح ثقافات مختلفة ونجوم متنوعين كما انها تحصد جماهيرية مشتركة.

كيف تقضي وقتك خلال الحجر المنزلي؟

وقتي في الحجر المنزلي مثل كل إنسان يخاف على نفسه وعلى كل أحبابه، منذ بداية كورونا وأنا في الحجر المنزلي مع والدي وابنتي، مع اتباع كل أساليب الوقاية والتعقيم والأكل الصحي لتقوية المناعة، لكن في الوقت الحالي وبسبب البرنامج أخرج من المنزل مساءً لتقديم البرنامج مع الحفاظ على كل أساليب الوقاية والتعقيم والابتعاد عن الاخرين.