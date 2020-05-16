كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أسامة الشيخ يكشف سبب بيع تراث مصر السينمائي(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، أن القطاع الخاص من الورثة هو من باع تراث مصر من الأفلام والأغاني،على عشرات السنوات، وهذا حق الورثة.

وتابع "الشيخ"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على فضائية "ألقاهرة والناس"، مساء السبت، أن التليفزيون المصري لم يشتري هذا التراث بسبب الرؤية المحدودة.

وأضاف:" محدش خد باله إن المستقبل للقنوات المتخصصة المشفرة التي تتميز بالحصرية، وأنا مكنتش موجود لما تراث مصر من الأفلام والأغاني اتباع"

هذا وقال المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق عرض عليه تولى مدينة الإنتاج الإعلامى قبل التليفزيون ثم اختفى الموضوع لمدة عام ونصف، وبعدها عرض عليه تولى القنوات المتخصصة حتى يتم تطويرها، مضيفً: "القنوات المتخصصة بقت "تتشاف" بعد أن توليت المسئولية".

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وأكد "الشيخ" أن القنوات المتخصصة لم تهدر ميزانية التلفزيون المصرى، مشيرًا إلى أن إنشاء قناة "سينما" وقناة "كوميدى" كان ضرورة بعد أن حصلت القنوات الخاصة العربية على الأفلام المصرية.

وأشار إلى أن التلفزيون كان يمتلك مجموعة من الأفلام لكن هناك أخرى كانت ملك ورثة ولا يملك أحد الحقوق فيها، موضحًا أنه اشترى حقوق 1000 فيلم بعد إنشاء تلك القنوات.

وأوضح أسامة الشيخ، أن التلفزيون المصرى منذ أواخر الثمانينات لم يعد يمتلك حقوق أى أغانى، فقام بالتعاون مع الشركات الخاصة "روتانا" و"عالم الفن" الحصول على حقوق تلك الأغانى لإذاعتها ولم يدفع الاتحاد أي مليم.

وتابع "الشيخ" أن التليفزيون المصرى عندما تولى مسئوليته كان مهدد فى مكانته، وكانت المحطات تشترط على المسلسلات عدم إذاعتها على التلفزيون المصرى حتى يشترى حقوقها، كما أن الهيئات الرياضية كانت تطالب حقوق الدورى حصريا من اتحاد الكرة رغم أنه حق أصيل للتليفزيون، ولفت "ولما زهقوا حسنوا الأوضاع معانا وحصلنا على حقوق الدورى الإنجليزى".