فيديو يرصد لحظة تعدي أحمد فلوكس على فرد أمن داخل مجمع سكني.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة تعدي الفنان المصري أحمد فلوكس على فرد أمن أحد المجمعات السكنية بمنطقة 6 أكتوبر.

الفيديو أظهر فلوكس ينزل من سيارته ويتجه بعنف تجاه فرد الأمن، ويبدو أن الحديث قد احتد بينهما، حيث دفعه الممثل الشاب بقوة، ليعود مرة أخرى ويركب سيارته، وهو الفيديو الذي عرض فلوكس لحملة انتقادات قوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أول تعليق له على الحادثة، قال فلوكس إن مقطع الفيديو مقصوص وغير مكتمل، لافتاً إلى أنه تعرض للاعتداء من آخرين باستخدام «عصيان»، موضحاً أنه كان في طريقه لدخول المجمع السكني لتحرير محضر ضد سيدة أعمال في قسم الشرطة الخاص بالمجمع، مشدداً على أنه كان قد تقدم ببلاغ ضدها قبلها بواسطة هاتفه، إلا أنه فوجئ باعتراض أفراد الأمن طريقه ومنعه من الدخول، بالرغم من أنه أحد سكان نفس الكمبوند.

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فلوكس شدد على أنه سيقاضي الشخص المسئول عن تسريب هذا الفيديو من كاميرات المراقبة السرية، كما دافع عن تعديه على فرد الأمن بمنشور عبر حسابه الرسمي على انستجرام، كتب فيه: «حاضر هابقي اتشتم بأمى واعتذر ده لو ضابط مش فرد أمن أكيد مش هاسكت، عموما أنا مش هاتكلم وبعد الإجراءات سيقول القانون كلامه، شكرا، بس سؤال صغير، ليه يتم تسريب جزء من الفيديو حتى من قبل اتخاذ أى إجراءات قانونية، وفيديو أمن يعنى المفروض خاص بشركة مش عامة، لا تستخدموا بما يترك لكم لتروه لابتزاز الأخرين.. حكمه اليوم».

يُذكر أن فيلم «الممر» كان آخر أعمال أحمد فلوكس، وقد شارك في بطولته أمام أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، وغيرهم.