أشرف بن شرقي يهدد رامز جلال وينهال عليه ضربًا (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سقط لاعب الزمالك والمنتخب المغربي أشرف بن شرقي في برنامج "رامز مجنون رسمي" المخصص للإيقاع بضحايا الفنان المصري رامز جلال والمعروض على شاشة mbc، وشهدت الحلقة العديد من المواقف المثيرة.

وبدأ رامز البرنامج كالعادة بتقديم ضيفه على طريقته الخاصة التي يغلب عليها طابع الكوميديا ووصف ضيفه "بن شرقي" بمرعب الحراس وتسبب في حصول الزمالك على بطولتي السوبر الأفريقي والكأس.

وفي بداية البرنامج جلس بن شرقي على كرسي الاعتراف لكشف جانب من تفاصيل حياته الشخصية في فقرة تقدمها الإعلامية "أروى" وهي الطريقة التي تتم من خلالها استدراج ضحايا رامز.

وفي فقرات البرنامج عرضت مجموعة صور لبعض الشخصيات وظهرت صورة رامز جلال ضمنها، فقال بن شرقي حين رؤيته "يا نهار أسود" وارتعب وهو في مكانه وقال "كل مقالبه صعبة قوي".

وبدأت ملامح بن شرقي تتغير وقال لرامز "لا تمسني"، فقام بتلوين شعره وذكره رامز بمباراة الوداد والأهلي وخسارة الأحمر من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الهدف الذي سجله، قائلا: "ضيعت علينا التاسعة".

وأخبره رامز بأنه من مشجعي الأهلي، فقام برفعه للأعلى وتدويره في الهواء عدة مرات و"شقلبته" فأقسم بن شرقي بالانتقام منه وقال له "أقسم باالله أقتلك، نزلني يلا".

وواصل رامز برنامجه حتى جاءت فقرة وضعه في حوض المياه، فقال له رامز "ده حمام مغربي"، وحاول بن شرقي التراجع وظل يقول "رامز عم العالم".

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وحين رأى بن شرقي "الكابوريا" قال له: "دي مش هزار"، وظل يهدده بالانتقام منه، لكن تفاجأ الضحية بالثعبان فتغيرت ملامحه، وبدا عليه الغضب.

وفي آخر فقرات البرنامج قام العاملون فيه بفك قيود بن شرقي فقال له رامز "حمد الله على السلامة وأنا أخوك" وأثناء توجه بن شرقي نحو رامز للانتقام منه سقط في المياه وحين خرج وأمسك برامز انهال عليه بالضرب ثم صالحه رامز وانتهت الحلقة.

يذكر أن رامز أسقط العديد من نجوم الرياضة منهم نجوم الأهلي محمد الشناوي ومحمود كهربا وعلي معلول، بالإضافة إلى نجم الزمالك طارق حامد، ويلعب بن شرقي في مركز الجناح أو الوسط الهجومي مع الزمالك.

على الجانب الآخر، كان آخر أعمال الفنان رامز جلال فيلما سينمائيا يحمل عنوان "سبع البرمبة" وشاركه البطولة كل من جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ومها أبو عوف، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.