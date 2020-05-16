ريهام أيمن تخطف الانظار على إنستجرام

شاركت الفنانة ريهام أيمن صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة لافتة. وتألقت ريهام أيمن ببلوزة باللون الرمادي على أحدث صيحات الموضة، بتصميم الشراشيب من الأسفل، ونسقت معها بنطال باللون الأبيض لإبراز أناقتها. وتركت ريهام أيمن خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة مميزة تخطف الأنظار. و من الناحية الجمالية وضعت ريهام أيمن بعض اللمسات لإبراز ملامحها الرقيقة. Advertisements قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : ريهام أيمن تنشر عدة صور جديدة بمناسبة عيد ميلاد ابنتها ريهام أيمن وسط الطبيعة في أحدث جلسة تصوير

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