كل سنة وروحك جميلة.. تامر حسين يحتفل بعيد ميلاد نانسى عجرم بتلك الرسالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الشاعر تامر حسين على الاحتفال بعيد ميلاد النجمة نانسي عجرم، وذلك بتوجيه التهنئة لها من خلال حسابه علي تويتر، حين كتب: "العُمر عمره ما كان سنين بنعدهان وتاريخ بنكتبه ع الورق دايماً جميلة وروحك جميلة كل سنة وأنتى طيبة وبخير"، وذلك بعدما حرص الكثيرون من أصدقاء المطربة نانسي عجرم على الاحتفال بمناسبة عيد ميلادها سواء من زملائها من الوسط الفني أو من جمهورها ممن حرص علي عدم تفويت تلك المناسبة.

تامر حسين وكان الحساب الرسمي لجائزة World Music Awards حرص هو الآخر علي الاحتفال بعيد ميلاد النجمة اللبنانية نانسى عجرم، الذى يوافق عيد ميلادها اليوم 16 مايو، حيث نشر حساب الجائزة العالمية عبر تويتر، صورة للفنانة اللبنانية، صحبتها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد للنجمة اللبنانية الجميلة.. الحاصلة على جوائز الموسيقى العالمية عدة مرات". Advertisements فقد حصلت نانسى على جائزة الموسيقى العالمية ثلاث مرات، أعوام 2008 عن ألبوم "بتفكر فى إيه"، وعام 2011 عن ألبوم "نانسى 7"، والثالثة عام 2014 عن ألبوم "نانسى 8"، .. جدير بالذكر أن نانسى عجرم من مواليد يوم 16 مايو عام 1983، فى قرية سهيلة، بمحافظة جبل لبنان، بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها ببرنامج "نجوم المستقبل" وحازت على الميدالية الذهبية عن فئة الطرب الشعبى، وفى عام 1998 أصدرت أول ألبوم غنائى لها بعنوان "محتجالك"، ومن ثم "شيل عيونك عنى" عام 2001، وبعدها الألبوم الثالث "يا سلام" عام 2003 الذى حقق انتشاراً كبيراً وسطع نجمها من خلال أغنية "أخاصمك آه" وكليبها المميز الذى حاز على جائزة أفضل فيديو كليب.

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